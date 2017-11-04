Американский суд отказал Весельницкой и бизнесмену Кацыву во въезде в США

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отказал во въезде в США главе российской компании Prevezon Holdings Денису Кацыву и юристу компании Наталье Весельницкой, которая стала известна в США после встречи с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в распоряжении суда.

Решение принято в рамках разбирательства между США и холдингом Prevezon. Судья Джеймс Поли заявил, что не видит оснований для удовлетворения просьбы Кацыва и Весельницкой о въезде в США, в котором им ранее было отказано. "В отсутствие убедительных доказательств, что решение правительства было нерациональным или недобросовестным, суд не видит оснований вмешиваться в это решение, которое всецело находится в компетенции исполнительной ветви власти", — говорится в документе, подписанном судьей Джеймсом Поли.

Кацыв и Весельницкая хотели приехать на заседание 9 ноября.

В мае министерство юстиции США заявило, что Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов. Суд утвердил мировое соглашение, по которому в обмен на данный платеж снимался арест с арестованного имущества компании. Однако, как говорится в сегодняшнем распоряжении суда, Prevezon Holding до настоящего времени не заплатила штраф, и власти США намерены вновь открыть дело, чтобы добиться ордера суда на выплату. По этому делу и было назначено предварительное слушание 9 ноября.

Дело компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации в стране денег, якобы украденных из российской казны. Слушания проходят в Южном окружном суде Нью-Йорка, и обвинение настаивает на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, стал основатель и руководитель хедж-фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый "закон Магнитского", который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Ранее Весельницкая уже въезжала в США по спецразрешению, которое действовало с октября 2015 по начало января 2016 года. При этом в июне 2016 года в Нью-Йорке состоялась ее резонансная встреча с участием Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера. Детали этой встречи широко обсуждались в СМИ.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу Трампа-младшего с Весельницкой и некоторыми другими людьми. Мюллер ведет дело о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.