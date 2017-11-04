Американский суд отказал Весельницкой и бизнесмену Кацыву во въезде в США

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отказал во въезде в США главе российской компании Prevezon Holdings Денису Кацыву и юристу компании Наталье Весельницкой, которая стала известна в США после встречи с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа, говорится в распоряжении суда.
Кацыв и Весельницкая хотели приехать на заседание 9 ноября.
В мае министерство юстиции США заявило, что Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 миллиона долларов. Суд утвердил мировое соглашение, по которому в обмен на данный платеж снимался арест с арестованного имущества компании. Однако, как говорится в сегодняшнем распоряжении суда, Prevezon Holding до настоящего времени не заплатила штраф, и власти США намерены вновь открыть дело, чтобы добиться ордера суда на выплату. По этому делу и было назначено предварительное слушание 9 ноября.
Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого "дела Магнитского". По словам Браудера, сотрудник Hermitage Capital Management Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.
Ранее Весельницкая уже въезжала в США по спецразрешению, которое действовало с октября 2015 по начало января 2016 года. При этом в июне 2016 года в Нью-Йорке состоялась ее резонансная встреча с участием Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера. Детали этой встречи широко обсуждались в СМИ.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу Трампа-младшего с Весельницкой и некоторыми другими людьми. Мюллер ведет дело о предполагаемых связях Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.