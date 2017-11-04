Врачи спасли индийца, проглотившего более 600 гвоздей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Врачи медицинского колледжа Калькутты извлекли из живота индийца 639 гвоздя длиной около 5 сантиметров, вес которых составил 1,3 килограмм, сообщает Daily Mail.

Мужчина был доставлен в больницу с жалобами на рвоту и боли в желудке. После проведения эндоскопии выяснилось, что кишечник пациента заполнен гвоздями. В ходе двухчасовой операции врачи сделали 10-сантиметровый разрез живота и с помощью магнита извлекли инородные металлические предметы вместе с кусками земли. Врачи отмечают, что несмотря на остроту гвоздей внутренности пациента не получили серьезных повреждений.

Мужчина страдает шизофренией и регулярно глотает несъедобные предметы. Сейчас он проходит реабилитацию под присмотром врачей.