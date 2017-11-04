Под санкции Канады попали 30 россиян

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, говорится в заявлении канадского МИД.

"Санкции касаются лиц, которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в крупных нарушениях прав человека, признанных во всем мире, или крупных коррупционных деяниях", — подчеркивается в заявлении.

Ограничительные меры связаны с законом "О жертвах коррумпированных иностранных правительств", который аналогичен американскому "акту Магнитского".

"Канада уже долгое время выражает глубокую озабоченность по поводу дела Сергея Магнитского и того, как оно отражает состояние российской системы правосудия и верховенства закона", — заявляет МИД.

Зеркальный ответ

Москва зеркально ответила на введенные Канадой санкции, лишив десятки граждан этой страны права на въезд в Россию, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей", — говорится в комментарии МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что список канадцев, которым был закрыт въезд в Россию, насчитывает десятки человек.

"Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", — подчеркнули в министерстве. Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что благодаря ответным санкциям "у политических кругов Канады наступит прозрение".

По словам Захаровой, Москва рассчитывает, что Оттава откажется от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений.

"Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение, и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", — гласит сообщение, опубликованное на сайте внешнеполитического ведомства.

"Откровенно враждебный акт"

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев расценивает введение Канадой санкций против России как откровенно враждебный акт, заслуживающий зеркального ответа.

"Хочется предложить канадцам удовлетворять свои идеологические амбиции не за наш счет. Их на это никто не уполномочивал, это не может рассматриваться как некая ответная мера или как собственно санкции, как их понимают в ООН", — написал Косачев в субботу в Facebook.

Канадский "закон Магнитского" водит санкции в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Он вступил в силу 19 октября.