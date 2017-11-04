Военный из Харькова рассказал подробности спора о российских танках

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бывший военнослужащий украинской армии рассказал подробности разговора с кассиршей одного из супермаркетов Харькова, предложившей ему "дожидаться российских танков".

"Я спросил кассира на русском языке, почему она не общается на украинском с покупателями. Она мне ответила следующее: "Я русская и всю жизнь общаюсь со всеми на русском языке"", — сообщил мужчина в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, женщина заявила, что для нее есть только один государственный язык — русский. "А потом сказала: "И вообще скоро придет Россия, и никакого украинского языка тут не будет. А если хотите говорить на украинском, то вам нужно ехать к "бандерам" во Львов", — сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.