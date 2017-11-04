Финляндия проведет крупные учения с участием США и Швеции в 2020 году

ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Силы обороны Финляндии начали подготовку к крупным международным учениям, которые пройдут совместно с вооруженными силами Швеции, США и других стран, рассказал министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё.

"Данные учения запланированы на 2020 год. Мы ожидаем участия большой группы солдат и резервистов из Финляндии, Швеции, США и других стран-партнёров. Ввиду такого масштаба подготовка к учениям уже началась и будет длиться три года", — отметил министр в интервью телеканалу МТВ.

Подразумевается, что предстоящие учения будут базироваться на практике прошедших в Швеции в сентябре этого года учений Aurora, где принимали участие около 20 тысяч солдат из Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США.

"Цель предстоящих учений — получение международной поддержки. Целесообразно практиковаться в получении поддержки вместе с партнерами. В случае возникновения кризиса мы будем готовы получить помощь",- сказал Ниинистё.

При этом министр отметил, что Финляндия — независимая страна, внеблоковая, она несет ответственность за свою безопасность, но готова принять помощь от партнеров в случае необходимости.