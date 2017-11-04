ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне разочаровано тем, что США отказываются голосовать в ООН против героизации нацизма. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

В посольстве напомнили, что Москва начала подготовку очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами данной резолюции традиционно выступают десятки стран, его обычно принимают подавляющим большинством, но Вашингтон всегда голосует против. В 2016 году, например, против резолюции были лишь США и Украина.

"Неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование, тем более, что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят неубедительно. Особенно на фоне реакции американского общества на перечисленные в резолюции явления в самих США", — говорится в комментарии.

Как отметили в посольстве, документ выражает обеспокоенность подъемом экстремистских движений и партий, а также осуждает прославление нацистов и коллаборационистов, открытие им памятников и мемориалов, а также разрушение памятников борцам против нацизма.

По заявлению дипмиссии, принятие резолюции — "сигнал о необходимости перейти на правильную сторону истории".