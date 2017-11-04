ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне разочаровано тем, что США отказываются голосовать в ООН против героизации нацизма. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.
"Неготовность США поддержать документ каждый раз вызывает недоумение и разочарование, тем более, что упорные попытки объяснить эту позицию заботой о свободе выражения мнений выглядят неубедительно. Особенно на фоне реакции американского общества на перечисленные в резолюции явления в самих США", — говорится в комментарии.
Как отметили в посольстве, документ выражает обеспокоенность подъемом экстремистских движений и партий, а также осуждает прославление нацистов и коллаборационистов, открытие им памятников и мемориалов, а также разрушение памятников борцам против нацизма.
По заявлению дипмиссии, принятие резолюции — "сигнал о необходимости перейти на правильную сторону истории".