В Армении предъявили обвинение главе одной из НПО в хищении гранта ЕС

ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Армянские следователи обвиняют руководителя одной из неправительственных организаций в хищении грантовых средств, предоставленных делегаций Евросоюза в Ереване, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.
По данным СК, глава общественной организации, имя которого не называется, составил подложные документы, представил их в делегацию ЕС и получил при содействии руководителя программ делегации деньги.
"По предварительным данным, сумма похищенных средств, выданных НПО на реализацию двух программ, составила порядка 300 тысяч евро. СК в ходе следствия активно сотрудничает с сотрудниками делегации ЕС в Армении и европейского бюро по борьбе с мошенничеством", — говорится в сообщении.
В конце апреля обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах было предъявлено руководителю программ делегации Евросоюза в Армении Марине Папян.