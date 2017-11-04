В Армении предъявили обвинение главе одной из НПО в хищении гранта ЕС

ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Армянские следователи обвиняют руководителя одной из неправительственных организаций в хищении грантовых средств, предоставленных делегаций Евросоюза в Ереване, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"При сопоставлении полученных доказательств 3 ноября председателю одной из благотворительных общественных организаций предъявлены обвинения по статьям "мошенничество в особо крупных размерах" и "подделка документов". В суд направлено ходатайство о его аресте… Были похищены грантовые средства, предоставленные делегацией ЕС на программу "Сокращение бедности посредством внедрения туризма в областях Армении", — говорится в сообщении.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

По данным СК, глава общественной организации, имя которого не называется, составил подложные документы, представил их в делегацию ЕС и получил при содействии руководителя программ делегации деньги.

"По предварительным данным, сумма похищенных средств, выданных НПО на реализацию двух программ, составила порядка 300 тысяч евро. СК в ходе следствия активно сотрудничает с сотрудниками делегации ЕС в Армении и европейского бюро по борьбе с мошенничеством", — говорится в сообщении.

В конце апреля обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах было предъявлено руководителю программ делегации Евросоюза в Армении Марине Папян.