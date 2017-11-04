Большинство молодых американцев выступило за социализм

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Большинство американцев поколения миллениалов, людей в возрасте от 15 до 30 лет, предпочли бы жить при социализме, а не при капитализме. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного по заказу НПО "Фонд памяти жертв коммунизма", который основан экс-госсекретарем США Збигневом Бжезинский.

Согласно опросу, за социализм выступили 44% молодых людей, капитализм поддержали 42%, еще по 7% предпочли коммунизм и фашизм. При этом 66% не смогли дать правильное определение социализму, а почти 30% путают коммунизм с фашизмом. Кроме того, половина молодых американцев считает, что американская экономика работает против них, а две трети заявляют о несправедливости налоговой системы.

При этом старшее поколение высказало более традиционный взгляд на вещи — 59% сторонников рыночной экономики против 34% социалистов.

Исполнительный директор фонда Марион Смит назвала результаты опроса тревожными. "Это подчеркивает широко распространенную историческую неграмотность в американском обществе в отношении социализма и систематический провал нашей системы образования", — выразила мнение Смит.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что россияне по-прежнему расходятся в оценках результатов Октябрьской революции: число тех, кто считает, что она произошла в интересах большей части общества, примерно соответствует числу тех, кто думает иначе; в то же время большинство россиян оценивают последствия революции для страны в целом положительно. Как выяснили социологи, 46% опрошенных считают, что революция произошла в интересах большей части общества, однако столько же процентов с этим не согласны.