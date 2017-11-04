В Бельгии не могут сказать, когда следователь вызовет на допрос Пучдемона

БРЮССЕЛЬ, 4 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгийская федеральная прокуратура, получившая в пятницу вечером от Испании ордер на арест экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, не может сказать, когда судебный следователь вызовет Пучдемона на допрос, предшествующий решению о его экстрадиции, сообщил РИА Новости официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.
"Нет, ему сначала нужно изучить предоставленные документы", — сказал Ван дер Сипт, отвечая на вопрос, известно ли, как скоро следователь должен допросить Пучдемона после передачи ему ордера на арест.
В пятницу судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение выдать международный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех экс-членов женералитета, которые находятся в Брюсселе.
Европейский ордер на задержание передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, выданы национальные и международные ордеры на арест, которые будут переданы Национальной полиции, Гражданской гвардии и Интерполу.
Помимо Пучдемона, в бельгийской столице находятся бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет, бывший советник по образованию Клара Понсанти. Все они не явились для дачи показаний в суд в четверг.