Посольство России: санкции Оттавы против Москвы ведут к изоляции Канады

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Санкции Канады против России ведут к изоляции самой Канады, заявил пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин.

По его словам, обнародованное в пятницу решение Канады расширить санкции является "абсолютно бессмысленным и заслуживающим осуждения".

"Самоизоляция от одной из ведущих мировых держав… ведет канадскую внешнюю политику назад к узкому черно-белому видению мира, который не соответствует современной геополитике", — заявил Калинин. По его словам, данное решение сделано в угоду "русофобскому лобби" и "международному мошеннику" Стивену Браудеру, который добивался в США, Канаде и других странах принятия "Закона Магнитского" о санкциях за нарушение прав человека.

Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.