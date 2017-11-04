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В мире

Киев ответил на решение Варшавы не пускать украинцев в "мундирах СС"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (61)
01:0004.11.2017
(обновлено: 01:05 04.11.2017)
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© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины. Архивное фотоМинистерство иностранных дел Украины. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины ответило на заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Варшава не будет пускать к себе украинцев, настроенных против этой страны.

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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"На Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше", — заявили в Киеве.

В качестве подтверждения этого факта в МИД напомнили о том, что в Польше работают сотни тысяч украинцев. "В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

В минувший четверг министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что в страну не будут допущены "люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина".

На Украине неоднократно происходили инциденты антипольской направленности, совершенные местными националистами. Так, во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами из дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Другой акт вандализма был зафиксирован в Киевской области, где неизвестные разрисовали символикой "Галичины" мемориал на польском кладбище.

Международный пограничный пункт пропуска Корчевая-Краковец
© РИА Новости / Стрингер
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Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

*Запрещенные в России организации

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
cbgoldman
Киев напомнил, что СС-ССом, а остарбайтеров они поставлять не отказываются...
"Верный и преданый раб - что может быть гаже этого?"(с)
01:07
04.11.2017
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1978vagner
Они бы давно друг-друга загрызли. Единственное что их в данный момент об'единяет- ненависть к России.
01:11
04.11.2017
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