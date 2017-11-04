Косачев: действия Канады против России являются откровенно враждебным актом

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев расценивает введение Канадой санкций против России как откровенно враждебный акт, заслуживающий зеркального ответа.

Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

"Хочется предложить канадцам удовлетворять свои идеологические амбиции не за наш счет. Их на это никто не уполномочивал, это не может рассматриваться как некая ответная мера или как собственно санкции, как их понимают в ООН", — написал Косачев в субботу в Facebook.

То есть, "это просто откровенно враждебный акт одного государства против другого, заслуживающий как минимум зеркального ответа", — подчеркнул он.

По его мнению, возможно, скоро нужно будет составить свой "список Браудера" из зарубежных лиц, внесших решающий вклад в ухудшение отношений их стран с Россией. Вроде инициаторов подобных санкций. "Чтобы народ этих стран знал своих "героев", что называется, в лицо", — добавил сенатор.

И мог спросить с них, когда в очередной раз встанет вопрос о том, почему такие плохие отношения "у той или иной страны с ядерной державой, самой большой страной мира и постоянным членом Совбеза ООН", подчеркнул Косачев.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия зеркально ответила на санкционный список Канады, приняв решение закрыть въезд в РФ десяткам канадцев.

По словам сенатора, действия российского МИД, абсолютно разумны и легитимны.

"Когда Оттава заявляет, что санкции, мол, направлены против физических лиц, "которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в серьезных нарушениях признанных международным сообществом прав человека или в акты масштабной коррупции" — это абсолютно нелепая претензия на роль следователя, судьи и судебного исполнителя одновременно", — уверен законодатель.