РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Косачев: действия Канады против России являются откровенно враждебным актом

Сюжет:
Санкции в отношении России (6339)
00:1904.11.2017
(обновлено: 00:21 04.11.2017)
0700
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев расценивает введение Канадой санкций против России как откровенно враждебный акт, заслуживающий зеркального ответа.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Россия закрыла въезд в страну десяткам граждан Канады
Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

"Хочется предложить канадцам удовлетворять свои идеологические амбиции не за наш счет. Их на это никто не уполномочивал, это не может рассматриваться как некая ответная мера или как собственно санкции, как их понимают в ООН", — написал Косачев в субботу в Facebook.

Посол РФ в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Санкции Канады ухудшат отношения Оттавы и Москвы, считает Кисляк
То есть, "это просто откровенно враждебный акт одного государства против другого, заслуживающий как минимум зеркального ответа", — подчеркнул он.

По его мнению, возможно, скоро нужно будет составить свой "список Браудера" из зарубежных лиц, внесших решающий вклад в ухудшение отношений их стран с Россией. Вроде инициаторов подобных санкций. "Чтобы народ этих стран знал своих "героев", что называется, в лицо", — добавил сенатор.

И мог спросить с них, когда в очередной раз встанет вопрос о том, почему такие плохие отношения "у той или иной страны с ядерной державой, самой большой страной мира и постоянным членом Совбеза ООН", подчеркнул Косачев.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Слуцкий назвал обоснованным шагом ответные санкции в отношении Канады
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия зеркально ответила на санкционный список Канады, приняв решение закрыть въезд в РФ десяткам канадцев.

По словам сенатора, действия российского МИД, абсолютно разумны и легитимны.

"Когда Оттава заявляет, что санкции, мол, направлены против физических лиц, "которые, по мнению правительства Канады, несут ответственность или замешаны в серьезных нарушениях признанных международным сообществом прав человека или в акты масштабной коррупции" — это абсолютно нелепая претензия на роль следователя, судьи и судебного исполнителя одновременно", — уверен законодатель.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена