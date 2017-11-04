МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. Террористический акт, совершенный 31 октября в Нью-Йорке выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым, продолжает опасную тенденцию. Все большее число уроженцев постсоветских республик Средней Азии оказывается вовлечено в деятельность экстремистских исламистских групп. В 2017 году три теракта — в Санкт-Петербурге, Стокгольме и Нью-Йорке — были совершены этническими узбеками. Специалисты говорят о нарастающей радикализации среди трудовых мигрантов, в среду которых инфильтруются исламисты.
Цель — убить президента США
"Он сам собирался отправиться туда, а если бы ему не удалось этого сделать, то подсудимый намеревался взорвать бомбу на Кони-Айленде или убить президента Соединенных Штатов. Спасибо детективам, агентам, прокурорам и федеральному судье за работу", — прокомментировал арест Джурабоева шеф полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.
Летом 2017 года в России ликвидировали несколько подпольных группировок, костяк которых составляли выходцы из Средней Азии. Одно из таких объединений планировало теракты в столице на День знаний 1 сентября. Арестованные ФСБ преступники дали признательные показания. Среди лидеров банды — узбек Муродбек Кодиров.
Полковник из Таджикистана во главе "армии" ИГ*
Российский исламовед Алексей Малашенко рассказал РИА Новости, что дальнейшая радикализация гастарбайтеров будет зависеть от отношения к ним со стороны государства и общества, которое может быть более и менее терпимым.
"Но в то же время существует и опасная тенденция. Первоначально миграция из Средней Азии была этнической. Люди идентифицировали себя по национальному признаку. Но несколько лет назад началась исламизация диаспоры. Гастарбайтеры вспомнили, что являются мусульманами. Это значило, что им понадобились мечети. Гастарбайтеры стали ходить в культовые центры, основанные татарами, что привело к многочисленным конфликтам. Отношения между поволжскими и среднеазиатскими мусульманами оказались не вполне дружественными", — говорит Малашенко.
Специалисты отмечают, что банды подобного типа чаще всего возникают за пределами Средней Азии, где экстремистский ислам серьезно преследуется.
*Террористические группировки, запрещенные в России.