Палестинских боевиков, пропавших во взорванном туннеле, объявили погибшими

ГАЗА, 3 ноя – РИА Новости. Палестинская группировка "Исламский джихад" объявила погибшими пятерых своих боевиков, которых не удалось достать из взорванного израильтянами туннеля на границе сектора Газа.

Общее число жертв достигло 12 человек. Десять из них входили в военизированные формирования "Исламского джихада", двое принадлежали к боевому крылу правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Мы объявляем о гибели пяти… героев "Бригад аль-Кудс" (боевого крыла "Исламского джихада" — ред.) в результате сионистской бомбардировки", — сказано в заявлении.

Все боевики погибли в туннеле, который обнаружили и в понедельник взорвали израильские военные. Трансграничный подземный ход предназначался для скрытной переброски диверсионных групп на территорию Израиля.

Палестинцы объявили не найденных боевиков погибшими после того, как им отказали в проведении поисковых работ в закрытой зоне у пограничных заграждений. В обмен на разрешение израильтяне требовали "прогресса" в решении проблемы своих сограждан, удерживаемых в секторе Газа.

В руках у местных группировок находятся двое гражданских лиц и останки двух военнослужащих, которые погибли в 2014 году в ходе последнего вооруженного конфликта в анклаве. Палестинцы хотят использовать их для обмена на земляков, сидящих в израильских тюрьмах.