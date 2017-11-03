Бельгия получила ордер на арест Пучдемона, теперь его допросит следователь

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (382)

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Карлес Пучдемон на заседании парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгийские власти получили ордер на арест экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, его передадут судебному следователю, который, вероятно, вызовет Пучдемона на допрос до принятия решения о его экстрадиции, заявил РИА Новости официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.

"Мы получили европейский ордер на арест, изучим его и передадим судебному следователю. Временных рамок для этого нет – вероятно, это произойдет завтра, послезавтра или в понедельник", — сказал Ван дер Сипт.

По его словам, "следователь вызовет его на допрос или попросит полицию доставить его на допрос". "Вероятнее всего, он будет вызван", — отметил прокурор.

Он сообщил, что после допроса "у судебного следователя будет 24 часа на принятие решения".