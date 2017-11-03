Бельгия получила ордер на арест Пучдемона, теперь его допросит следователь

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Бельгийские власти получили ордер на арест экс-главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, его передадут судебному следователю, который, вероятно, вызовет Пучдемона на допрос до принятия решения о его экстрадиции, заявил РИА Новости официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт.
"Мы получили европейский ордер на арест, изучим его и передадим судебному следователю. Временных рамок для этого нет – вероятно, это произойдет завтра, послезавтра или в понедельник", — сказал Ван дер Сипт.
По его словам, "следователь вызовет его на допрос или попросит полицию доставить его на допрос". "Вероятнее всего, он будет вызван", — отметил прокурор.
Он сообщил, что после допроса "у судебного следователя будет 24 часа на принятие решения".