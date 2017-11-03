В США опубликованы еще почти 700 документов по убийству Кеннеди

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. В США в пятницу опубликованы еще почти 700 документов, связанных с убийством президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Как сообщили Национальные архивы США, разместившие эти данные на своем сайте, подавляющее большинство документов — 553 относится к ЦРУ. Кроме того, речь идет о записях Пентагона, министерства юстиции и специального комитета палаты представителей конгресса США по расследованию убийств. В частности, ряд документов касается контактов Ли Харви Освальда с советским посольством в Мексике.

Нынешний раунд публикации стал третьим по счету. В июле и в октябре Национальные архивы обнародовали порядка 6,5 тысяч документов, связанных с убийством Кеннеди.

Кеннеди был убит в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Двумя днями позже Освальд был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.