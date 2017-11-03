Россия закрыла въезд в страну десяткам граждан Канады

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва лишила десятки граждан Канады права на въезд в Россию после того, как Оттава ввела санкции против 30 россиян, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захаровой.

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечается, что Москва ввела санкции в отношении десятков канадцев, при этом точное число не уточняется. В МИД подчеркнули, что ограничительные меры коснутся "тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений"

Надежда на прозрение

Не смотря на введение санкций, во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что благодаря российским ответным мерам у канадских властей все же "наступит прозрение".

Кроме того, в МИД отметили, что предпочитают "санкционным играм" конструктивный диалог, однако Москве приходится отвечать на действия канадской стороны. Если Канада вновь введет санкции, Россия вынуждена будет дать отреагировать симметрично, подчеркнули в министерстве.

"Акт Магнитского"

МИД Канады ранее днем ввел санкции против 52 человек, среди которых 30 россиян. Ограничения связаны с принятым Оттавой аналогом "закона Магнитского". Среди граждан России, попавших в санкционный список, оказались председатель СК Александр Бастрыкин, экс-замминистра внутренних дел Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Канада заморозила активы россиян и запретила им въезд на территорию страны.

Канадский "закон Магнитского" воодит санкции в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Он вступил в силу 19 октября. В Москве документ назвали "неприемлемым", подчеркнув, что он значительно осложняет отношения Москвы с Оттавой.

Досадно

Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на введенные Канадой санкции, России не следует сворачивать отношения с этим государством.

"Досадно, но, тем не менее, будем работать дальше. Это никоим образом не сигнал к сворачиванию связей с Оттавой, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — подчеркнул депутат.

Он также выразил уверенность, что действия Канады зеркально отображают позицию США. По его словам, проблема заключается в том, что "антироссийский маховик" движется в "деструктивную сторону".

По словам Слуцкого, ответные санкции России представляют собой "оправданный, обоснованный, абсолютно верный шаг". Он подчеркнул, что в отношении санкций Россия и в дальнейшем будет действовать адекватно и симметрично.

Не сюрприз

Канадские ограничительные меры против граждан России ухудшат перспективы российско-канадских отношений, сказал зампред комитета Совфеда по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк.

"Введение этих санкций — не сюрприз, но это подтверждает политику Канады, говорящую об ожесточенном отношении Оттавы к нашей стране и о непонимании России ", — сказал Кисляк.

Он добавил, что введение санкций говорит о том, что Оттава "слепо следует в самом плохом смысле политике США" и продолжает агрессивную риторику по отношению к Москве.