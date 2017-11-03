Россия закрыла въезд в страну десяткам граждан Канады

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва лишила десятки граждан Канады права на въезд в Россию после того, как Оттава ввела санкции против 30 россиян, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захаровой.
"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Отмечается, что Москва ввела санкции в отношении десятков канадцев, при этом точное число не уточняется. В МИД подчеркнули, что ограничительные меры коснутся "тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений"
Надежда на прозрение
Кроме того, в МИД отметили, что предпочитают "санкционным играм" конструктивный диалог, однако Москве приходится отвечать на действия канадской стороны. Если Канада вновь введет санкции, Россия вынуждена будет дать отреагировать симметрично, подчеркнули в министерстве.
"Акт Магнитского"
Канадский "закон Магнитского" воодит санкции в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Он вступил в силу 19 октября. В Москве документ назвали "неприемлемым", подчеркнув, что он значительно осложняет отношения Москвы с Оттавой.
Досадно
Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на введенные Канадой санкции, России не следует сворачивать отношения с этим государством.
"Досадно, но, тем не менее, будем работать дальше. Это никоим образом не сигнал к сворачиванию связей с Оттавой, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — подчеркнул депутат.
Он также выразил уверенность, что действия Канады зеркально отображают позицию США. По его словам, проблема заключается в том, что "антироссийский маховик" движется в "деструктивную сторону".
По словам Слуцкого, ответные санкции России представляют собой "оправданный, обоснованный, абсолютно верный шаг". Он подчеркнул, что в отношении санкций Россия и в дальнейшем будет действовать адекватно и симметрично.
Не сюрприз
"Введение этих санкций — не сюрприз, но это подтверждает политику Канады, говорящую об ожесточенном отношении Оттавы к нашей стране и о непонимании России ", — сказал Кисляк.
Он добавил, что введение санкций говорит о том, что Оттава "слепо следует в самом плохом смысле политике США" и продолжает агрессивную риторику по отношению к Москве.