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Россия закрыла въезд в страну десяткам граждан Канады

23:4803.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в МосквеЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Москва лишила десятки граждан Канады права на въезд в Россию после того, как Оттава ввела санкции против 30 россиян, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захаровой.

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото
© AFP 2017 / Geoff Robins
Канада ввела санкции против 30 россиян по "закону Магнитского"

"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Отмечается, что Москва ввела санкции в отношении десятков канадцев, при этом точное число не уточняется. В МИД подчеркнули, что ограничительные меры коснутся "тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений"

Надежда на прозрение

Посол РФ в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Санкции Канады ухудшат отношения Оттавы и Москвы, считает Кисляк
Не смотря на введение санкций, во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что благодаря российским ответным мерам у канадских властей все же "наступит прозрение".

Кроме того, в МИД отметили, что предпочитают "санкционным играм" конструктивный диалог, однако Москве приходится отвечать на действия канадской стороны. Если Канада вновь введет санкции, Россия вынуждена будет дать отреагировать симметрично, подчеркнули в министерстве.

"Акт Магнитского"

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий назвал обоснованным шагом ответные санкции в отношении Канады
МИД Канады ранее днем ввел санкции против 52 человек, среди которых 30 россиян. Ограничения связаны с принятым Оттавой аналогом "закона Магнитского". Среди граждан России, попавших в санкционный список, оказались председатель СК Александр Бастрыкин, экс-замминистра внутренних дел Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Канада заморозила активы россиян и запретила им въезд на территорию страны.

Канадский "закон Магнитского" воодит санкции в отношении иностранных чиновников, которых подозревают в коррупции и нарушении прав человека. Он вступил в силу 19 октября. В Москве документ назвали "неприемлемым", подчеркнув, что он значительно осложняет отношения Москвы с Оттавой.

Досадно

Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил, что, несмотря на введенные Канадой санкции, России не следует сворачивать отношения с этим государством.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Северный поток-2" не должен попасть под санкции США, считает эксперт

"Досадно, но, тем не менее, будем работать дальше. Это никоим образом не сигнал к сворачиванию связей с Оттавой, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — подчеркнул депутат.

Он также выразил уверенность, что действия Канады зеркально отображают позицию США. По его словам, проблема заключается в том, что "антироссийский маховик" движется в "деструктивную сторону".

По словам Слуцкого, ответные санкции России представляют собой "оправданный, обоснованный, абсолютно верный шаг". Он подчеркнул, что в отношении санкций Россия и в дальнейшем будет действовать адекватно и симметрично.

Не сюрприз

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Зачем Трамп "бомбит Техас": как санкции против России бьют по интересам США
Канадские ограничительные меры против граждан России ухудшат перспективы российско-канадских отношений, сказал зампред комитета Совфеда по международным делам, бывший посол России в США Сергей Кисляк.

"Введение этих санкций — не сюрприз, но это подтверждает политику Канады, говорящую об ожесточенном отношении Оттавы к нашей стране и о непонимании России ", — сказал Кисляк.

Он добавил, что введение санкций говорит о том, что Оттава "слепо следует в самом плохом смысле политике США" и продолжает агрессивную риторику по отношению к Москве.

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