Полиция намерена арестовать Вайнштейна по подозрению в изнасиловании

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка намерена арестовать известного голливудского продюсера Харви Вайштейна по обвинению в изнасиловании.

"Господин Вайнштейн сейчас находится за пределами штата (Нью-Йорк – ред.). Нам нужен будет ордер на арест, чтобы арестовать его", — заявил на пресс-конференции в пятницу представитель полиции города.

Он уточнил, что полиция получила "достоверное описание" произошедшего от женщины, которая ранее заявила о том, что стала жертвой Вайштена 7 лет назад.

По данным СМИ, речь идет об актрисе Паз де Хуэрте.

В октябре в США целый ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах, после чего тот был уволен из основанной им же компании и исключен из целого ряда профессиональных сообществ.