Спасатели обследовали 49 километров побережья Шпицбергена, где пропал Ми-8

ЛОНГЙИР (Норвегия), 3 ноя — РИА Новости. Спасатели МЧС России в пятницу обследовали 49 км береговой линии Шпицбергена: членов экипажа и обломков вертолета Ми-8 не обнаружено. Все поисковые группы вернулись в Лонгйир после поисковых работ на береговой линии в зоне крушения российского вертолета Ми-8.

За день спасатели обследовали 49 км побережья; всего обследовано более 200 км. На береговой линии не обнаружено ни людей, ни предметов, которые могли бы относиться к вертолету Ми-8.

Поисковые работы ведутся уже пятый день спасателями МЧС России совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста.

Зона поисковых работ определена с учетом научного анализа, проведенного в том числе с участием норвежских специалистов и ежедневно расширяется.

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Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.