В коалиции США заявили, что после Ирак "почти полностью" освобожден от ИГ*

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Ирак "почти полностью" освобожден от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), заявили в коалиции во главе с США по борьбе с ИГ*.

"Освобождение района Эль-Каим и ключевого перехода на границе с Сирией является важной вехой в проводимой кампании против ИГ*. Иракские силы безопасности при поддержке глобальной коалиции освободили от ИГ* почти всю территорию Ирака", — говорится в заявлении коалиции.

"Угроза (ИГ* – ред.) еще сохраняется, и предстоит проделать большую работу, но мы будем и дальше стоять плечом к плечу с иракским правительством и силами безопасности, чтобы гарантировать полный разгром ИГ*", — приводятся в сообщении слова представителя коалиции генерал-майора Роберта Уайта.

Иракские военные в пятницу вернули под свой полный контроль город Эль-Каим на границе с Сирией, остававшийся одним из главных последних оплотов ИГ*.

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади на минувшей неделе объявил о начале операции по освобождению городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в провинции Анбар на западе Ирака недалеко от границы с Сирией.

В октябре иракская армия завершила освобождение города Эль-Хавиджа в провинции Киркук, бывшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

* Террористическая организация, запрещенная в России.