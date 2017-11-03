В Госдепе прокомментировали идею Овечкина создать "Команду Путина"

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Госдепартамент США прокомментировал инициативу проживающего в Вашингтоне российского хоккеиста Александра Овечкина о создании общественного движения "Команда Путина".

"Соединенные Штаты уважают право на свободу слова и мысли", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы госдепартамента.

Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и является его капитаном, в четверг объявил, что создает общественное движение Putin Team — "Команда Путина". Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

В Кремле уже приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что пока не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.

Заявление одного из самых популярных в России и Северной Америке хоккеистов последовало на фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. В настоящее время в США ведется расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте США и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".