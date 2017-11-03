Пучдемон заявил, что гражданской войны в Испании из-за Каталонии не будет

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что гражданской войны в Испании из-за стремления Каталонии к независимости не будет.

"Нет, давайте быть серьезными. Видели ли Вы, что происходило в Каталонии в последние семь лет? Вы видели демонстрации с участием миллионов человек без единого инцидента? Это были самые крупные мирные демонстрации в современной истории", — сказал Пучдемон в эфире телеканала RTBF, отвечая на вопрос, не опасается ли он гражданской войны в Испании.

По его словам, "каталонское движение невероятно мирное".

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.