Начало процесса по делу Манафорта назначено на 7 мая

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Процесс по делу экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в преступлении против США и отмывании денег, начнется 7 мая, свидетельствуют документы суда.

"Судебное разбирательство начнется 7 мая в 09:30", — говорится в письменном заявлении судьи Эми Берман.

Обвинения против Манафорта и его партнера и бывшего заместителя в предвыборном штабе Ричарда Гейтса выдвинуты по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов. Обвинение также заявляет, что Манафорт и Гейтс не зарегистрировались как иностранные агенты, как того требует американский закон в случае лоббирования интересов иностранного правительства.

Дело Манафорта рассматривает окружной суд в Вашингтоне.

Обвинения против него были выдвинуты в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении вменяемого России "вмешательства в выборы в США" и подозреваемых связей кампании Трампа с Москвой. Как Кремль, так и Белый дом отвергают эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Трамп неоднократно заявлял, что сговора с Москвой не было, а обвинения против Манафорта касаются его деятельности до работы в команде Трампа.