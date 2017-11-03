МИД Австрии не выдал визы журналистам из Крыма

ВЕНА, 3 ноя — РИА Новости. Австрийские власти отказали в выдаче виз трем крымским журналистам по юридическим причинам из-за "отсутствия территориальной юрисдикции", заявил представитель МИД Австрии Томаса Шнёлля.

По информации МИД РФ, австрийская сторона отказала в выдаче виз главам телерадиокомпании "Крым" и информационного агентства "Крыминформ", а также председателю Союза журналистов Севастополя, которые были зарегистрированы в качестве участников конференции ОБСЕ на тему "Роль свободных СМИ во всеобъемлющем подходе к безопасности". В связи с этим временный поверенный в делах Австрии в Москве был приглашен в министерство иностранных дел и получил соответствующее представление.

"Относительно заявления, что посольство Австрии в Москве не выдало соответствующие визы, отмечается, что по юридическим причинам такая выдача невозможна ввиду отсутствия территориальной юрисдикции", — приводит австрийское агентство APA слова Шнёлля.

В министерстве добавили, что сожалеют о невозможности для трех представителей крымских СМИ присутствовать на соответствующем мероприятии ОБСЕ.

На запрос РИА Новости о комментарии по данному поводу в МИД Австрии пока ответа не дали.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ разочарована позицией Австрии в вопросе невыдачи виз крымским журналистам. По его словам, это неприемлемая ситуация, "когда проживающие в Республике Крым и Севастополе журналисты подвергаются дискриминации и фактически коллективному наказанию за свой выбор, который они сделали осознанно в 2014 году".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".