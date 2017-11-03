Слуцкий прокомментировал введение Канадой санкций против россиян

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий (ЛДПР) считает, что санкции, введенные Канадой против граждан РФ в пятницу, не означают, что России следует сворачивать связи с Оттавой.

Ранее МИД Канады в связи с принятым аналогом "закона Магнитского" ввел санкции против 30 граждан России. Все вошедшие в канадский список лица упоминались в различных редакциях "акта Магнитского" США. В списке фигурируют, в частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, предприниматель Дмитрий Клюев. Отмечается, что все активы людей, оказавшихся в списке, будут заморожены, кроме того, им будет запрещен въезд на территорию Канады.

"Досадно, но, тем не менее, будем работать дальше. Это никоим образом не сигнал к сворачиванию связей с Оттавой, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии", — сказал Слуцкий журналистам.

При этом он отметил, что такие действия Канады зеркально отображают позицию США. "И пока антироссийский маховик будет вращаться в ту же деструктивную сторону, такие вещи будут происходить и в странах, которые зеркально отображают в своем отношении к нам позицию Вашингтона", — отметил он.

Канадский "закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу 19 октября. Замглавы МИД России Сергей Рябков в конце октября завил, что Россия считает неприемлемым принятый в Канаде аналог "закона Магнитского", он значительно осложняет отношения Москвы и Оттавы.

"Акт Магнитского" был принят в 2012 году в США. Закон устанавливает персональные санкции по отношению к лицам, отвечающим за соблюдение прав человека в РФ.