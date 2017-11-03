Каталонские националисты призывают к всеобщей забастовке

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (379)

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Октябрь 2017

Испанский и каталонский флаги развеваются над зданием женералитета в Барселоне. Октябрь 2017

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Крупнейшие националистические общественные организации Каталонии призывают провести в ближайшую среду, 8 ноября, всеобщую забастовку, "чтобы выразить протест против задержаний" ряда политиков, говорится в заявлении организаций.

"Надо превратить этот день в большую забастовку в стране, как это уже было 3 октября", — заявили заместитель председателя Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро и официальный представитель Omnium Cultural Марсель Маури.

Лидеры этих организаций Жорди Санчес и Жорди Куишар задержаны судебным решением до рассмотрения дела по существу. Их подозревают в мятеже, это преступление карается 15 годами заключения.

Профсоюз Intersindical-CSC, поддерживающий независимость автономного сообщества, также собирается провести забастовку 8 ноября.

Кроме того, 11 ноября сторонники независимости планируют "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных". Свои акции организации назвали "Неделей свободы". Кроме того, они призывают продолжать "кастрюльные протесты" каждый вечер.

Митинги с требованиями освободить задержанных политиков и лидеров общественных организаций проходят с четверга во многих городах Каталонии. Тысячи людей собираются перед мэриями. Студенты Барселоны перекрыли в пятницу на некоторое время несколько дорог в городе, а жители Жироны – железнодорожные пути.

В настоящее время тысячи человек проводят акцию перед зданием женералитета на площади Сан-Жауме, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.

В четверг судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

В пятницу суд отказал двум лидерам националистических каталонских организаций Жорди Куишару и Жорди Санчесу, задержанным 16 октября, в выходе на свободу до рассмотрения их дела по существу, отклонив соответствующую апелляцию адвокатов.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.