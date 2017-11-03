Глава Пентагона 6-10 ноября посетит Европу

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис 6-10 ноября посетит ряд европейских стран для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в формате НАТО и коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

"Министр Мэттис начнет свою работу со встречи с Северной группой — многосторонним форумом из 12 стран, в том числе пяти стран Северной Европы (Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия), трех стран Балтии (Эстония, Латвия, Литва), Германии, Нидерландов, Польши и Великобритании 6-7 ноября", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после этого 8-9 ноября глава Пентагона будет присутствовать на встрече министров обороны стран НАТО и на встрече министров стран-членов коалиции по борьбе с ИГ.

"Эта поездка подчеркнет приверженность Соединенных Штатов альянсу НАТО и разгрому ИГ", — добавили в Пентагоне.

Позднее, 10 ноября, Мэттис посетит Великобританию, где проведет встречу с главой минобороны Гэвином Уильямсоном.