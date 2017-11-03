Памятные мероприятия прошли на Русском военно-морском некрополе в Пирее

АФИНЫ, 3 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческий народ помнит о русских офицерах, солдатах и моряках, отдавших жизни за освобождение Греции, благодарен им и с уважением вспоминает, сказал епископ Христианупольский Прокопий на памятных мероприятиях на Русском военно-морском некрополе в Пирее.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Церемония освящения иконы Воскресения Христова на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017 © РИА Новости / Геннадий Мельник Церемония освящения иконы Воскресения Христова на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017

По поручению и от имени митрополита Пирейского Серафима епископ отслужил панихиду по русским офицерам, солдатам и морякам, павшим в Наваринском сражении 190 лет назад и в других битвах за освобождение Греции, и освятил икону Воскресения Христова и Андреевский стяг на памятнике русским морякам. Вместе с ним панихиду служил священник Русской церкви Святой Троицы отец Александр Носевич.

На Русском военно-морском некрополе, основанном королевой Эллинов Ольгой, по свидетельствам, были перезахоронены останки россиян-участников греческого движения за освобождение, в том числе Наваринского сражения. Для увековечения памяти соотечественников, погибших за свободу Греции, на пожертвования был сооружен памятник с надписью "Русским морякам от земляков". В этом году были заново воссозданы в Санкт-Петербурге икона Воскресения Христова и Андреевский стяг, располагавшиеся некогда на этом памятнике и впоследствии утраченные.

В торжественной церемонии участвовали представители посольства России в Греции, военного атташата, мэр Пирея Иоаннис Моралис, российские соотечественники, потомки мигрантов, греки.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017 © РИА Новости / Геннадий Мельник Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017

"Благодарная Греция"

"Мы отдаем почести и молимся за души офицеров, солдат, моряков славной Русской армии, тела которых по воле Господа находятся здесь, в этой святой земле. Мы знаем, что эти люди отдали свои жизни за защиту их отечества, но и за нас, греков, и мы гостеприимно принимаем их останки в земле Греции", — сказал епископ Прокопий.

По его словам, они погребены не на своей святой родине, вдали от родителей, братьев и сестер, родных, соотечественников.

"Они погибли далеко, но они не забыты. И мы отдаем им почести вместе с соотечественниками", — сказал епископ.

"Я хотел бы вас заверить, что греческий народ всегда испытывает чувства любви, дружбы к братскому православному русскому народу. Я верю, что греки и россияне будут всегда братьями, уважать друг друга. Эта любовь, уважение, дружба между народами останутся навсегда. Связующим звеном является не язык, не национальность, а общая вера – православие", — сказал епископ Христианупольский Прокопий.

Советник-посланник посольства РФ в Греции Олег Бредихин сказал, что российско-греческая дружба – это уникальное явление, которое надо беречь и уважать.

"Глубоко символично, что сегодняшняя церемония проходит в канун государственного праздника России – Дня народного единства", — сказал дипломат.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017 © РИА Новости / Геннадий Мельник Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017

Он поздравил всех с "замечательным праздником — чином освящения иконы и изображения Андреевского стяга, которые установлены на памятнике в честь русских моряков". Он поблагодарил всех, кто внес вклад в осуществление этого замысла, центральные и местные греческие власти — за разрешение вести работы по благоустройству русского кладбища, представителей русской общины Афин — за их усердие, энтузиазм и труды.

Мэр Пирея Иоаннис Моралис сказал, что памятник русским морякам важен не только для россиян, которые живут в Афинах и Пирее.

"Это важный памятник, который должны посещать все греки. Такое уважение, которое есть у российского посольства и всех русских к их памятникам, должно быть и у нас", — сказал Моралис.

Заместитель председателя Греческого отделения Императорского Православного Палестинского Общества, бывший генконсул РФ в Салониках Алексей Попов выразил надежду, что многостороннее сотрудничество России и Греции будет продолжаться, будет сохраняться общая память, будут укрепляться отношения дружбы, исторические, культурные, духовные связи между народами.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017 © РИА Новости / Геннадий Мельник Памятные мероприятия в честь русских моряков, павших в Наваринском сражении 190 лет назад, на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017

Русский некрополь

Русское морское кладбище – старейшее в Европе. Русский военно-морской некрополь появился в Пирее в 19-м веке, долгое время он был запущен, а в последние годы поддерживается в идеальном состоянии и постепенно восстанавливается.

В некрополе были могилы 400 русских военных. Однако в 1960-х – 1970-х годах при военной хунте множество могил были уничтожены — режим "черных полковников" запрещал иметь национальные кладбище в Греции.

Часть мраморных надгробий удалось спасти, поместив на стены часовни на кладбище. Здесь выбиты имена высших чинов и низших чинов русской армии и флота, названия кораблей российского флота – канонерская лодка "Черноморец", корабли "Забияка" и "Император Николай Первый", крейсер "Адмирал Нахимов", лодка "Хивинец", фрегаты "Владимир Мономах" и "Минин".

Десять лет назад Русский военно-морской некрополь фактически был уничтожен, однако его начали восстанавливать русская диаспора, потомки мигрантов, прихожане Русской церкви, помогло посольство Российской Федерации в Греции. Добровольцы восстанавливали по нескольку могил в год. Помощь в восстановлении оказала председатель Союза русских эмигрантов в Греции имени княгини Демидовой, историк и искусствовед Ирина Жалнина. По фотографиям из ее архива были восстановлены многие могилы. Жалнина организовывала работы на кладбище, и сейчас участок является самым ухоженным, что отмечают и власти Пирея.

В марте 2016 года муниципальный совет Пирея официально разрешил российской стороне заниматься ремонтом и уходом за могилами и часовней. Президент России Владимир Путин во время визита в Афины в мае прошлого года поблагодарил греков за их отношение к памятникам.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Икона Воскресения Христова на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017 © РИА Новости / Геннадий Мельник Икона Воскресения Христова на Русском военно-морском некрополе в Пирее, Греция. 3 ноября 2017

Икона и стяг

Ирина Жалнина стала инициатором и восстановления иконы и Андреевского флага на памятнике русским морякам. Они некогда располагались на этом памятнике, но впоследствии были утрачены.

Икона "Святого Воскресения Христова" и Андреевский стяг воссозданы петербургской компанией "Паллада" на средства ее директора Константина Лихолата.

Монумент на братской могиле русским морякам установлен стараниями королевы эллинов Ольги (великой княжны Ольги Константиновны, 1851-1926 годы).

"К 2010 году, когда я начала работать над монографией "Родной земли комок сухой. Русский некрополь в Греции", о нем ничего не было известно: ни года создания, ни история его появления, ни того, чьи останки покоятся под ним в братской могиле. В нише монумента была помещена икона Святого Воскресения Христова греческого письма на картоне весьма посредственного качества. Справа на фасаде памятника торчали три металлических обломка креплений от неизвестной детали, явно утерянной со временем", — рассказала Жалнина РИА Новости.

По ее словам, в Государственном архиве Российской Федерации в Москве и в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге она обнаружила документы по истории создания памятника и иконы для него.

По заказу императора Александра Третьего икона дважды исполнялась в Париже и оба варианта были императором отклонены. "Третье распоряжение диктовало задачу исполнить данный образ уже в России на Императорском фарфоровом заводе. Что стало с этими иконами — неизвестно. Были ли они привезены в Пирей и установлены – неизвестно", — сказала Жалнина.

Однако, по ее словам, она хотела восстановить в Пирее именно ту икону, которую хотели видеть королева Ольга и император Александр Третий. Помогли сделать это журналист Макс Клименко и директор строительно-реставрационной группы компаний "Паллада" Константин Лихолат.

"Благодаря помощи посольства Российской Федерации в Греческой Республике груз из Питера благополучно доставлен в Афины", — сказала Жалнина.

Икона сделана из глазурованного фарфора. "Чтобы цвета были натуральными, после нанесения каждого слоя краски икону помещали для обжига в печь. Это очень трудоемкая, сложная работа. Только в печи икону отжигали десять раз", — рассказал Лихолат.

Художник Аурел Маринуца сообщил, что работа заняла полгода.

Андреевский стяг был сделан из композитных материалов, напоминающих обычную ткань.