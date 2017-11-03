Сердца столиц соединяя: Пекин радушно принял уличный фестиваль "Дни Москвы"

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости, Анна Раткогло. Знакомые всем россиянам с детства песни "Калинка", "Катюша", "Подмосковные вечера", танцующий кукольный медведь, хороводы, тульские пряники, бублики, леденцы-петушки на палочках, шоколад "Аленка", надписи "Москва" везде, куда ни упадет взгляд – именно так на одной из центральных улиц китайской столицы Ванфуцзин в пятницу открылся уличный фестиваль "Дни Москвы".

Пекин подарил гостям фестиваля редкую для ноября солнечную погоду и чистое голубое небо. Обычно суетливая улица Ванфуцзин с толпами туристов в пятницу утром была достаточно свободна, так что все желающие приобщиться к русской культуре могли сделать это с комфортом, без спешки и столь привычных для Пекина очередей.

Русская культура вызывает большой интерес и симпатию у жителей Китая, особенно им нравятся русские народные танцы, а также песни советских лет, поэтому выступления артистов ансамбля "Золотое кольцо" стали для пекинцев настоящим подарком. Они охотно пританцовывали в такт музыке, подпевали российским исполнителям, правда пели в большинстве случаев именно китайскую версию песен, многие из которых уже давно переведены и заучены наизусть.

На улице Ванфуцзин также открыта уличная фотовыставка с изображениями самых известных достопримечательностей Москвы.

Успехи и планы



"Дни Москвы" прошли в Пекине с 31 октября по 3 ноября, однако уличный фестиваль продлится до 5-го числа.

"Все проходит очень успешно, фестиваль продлится еще три дня, и мы надеемся, что его посетят минимум 40-50 тысяч человек, жители Пекина заинтересованы в русской кухне, они охотно участвуют в мастер-классах", — рассказал РИА Новости заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Илья Кузьмин.

"Пекинцы очень серьезно относятся к русским, и к москвичам в особенности. Мы подписали программу сотрудничества, у нас беспрецедентно высокий уровень отношений, те мероприятия, которые мы проводили в рамках "Дней Москвы" в Пекине, пользовались большим успехом", — отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что сотрудничество двух столиц будет активно продолжаться, "в следующем году в Москве пройдут "Дни Пекина". "Мы должны утвердить это у мэра, пока могу предположительно сказать, что это будет в начале лета", — отметил Кузьмин.

Пой, танцуй, учись



Фестиваль привлек внимание как молодежи, так и взрослого населения Пекина. При этом именно гости старшего поколения были наиболее активными, они с удовольствием делились воспоминаниями о поездках в Россию во времена Советского Союза, а также в последние десятилетия, рассказывали о своих любимых блюдах русской кухни, о друзьях из Москвы.

"Я проходил в Москве обучение в 1980 году по направлению строительства железных дорог, после этого, к сожалению, в Россию не ездил, но еще помню некоторые фразы на русском и всегда с удовольствием посещаю мероприятия, организованные друзьями из России… Мне интересно было прийти сюда сегодня и посмотреть", — рассказал РИА Новости пришедший на Ванфуцзин Ван Се. Он крепко держал в руке леденец-петушок и флажок с изображением Исторического музея на Красной площади.

Правительство Москвы организовало на площадке множество мастер-классов, гости разрисовывали традиционной росписью тарелки, матрешек, мастерили из ткани традиционную куклу-кувадку, разучивали русские народные танцы.

Как рассказала одна из представительниц российского стенда Анна, "у гостей фестиваля большая заинтересованность к российской еде, это здесь определенная экзотика, многие хотят попробовать российский шоколад, который довольно известен, а вот баранки и сушки для них в новинку, они спрашивают, как это готовится".

"Фестиваль посещают много китайцев, которые говорят по-русски, многое про Москву знают, у них большое желание поговорить, обсудить, где они жили, чем занимались в Москве", — добавила она.

Наибольшее внимание всех посетителей, помимо российских артистов, привлекла группа китайских танцоров и певцов довольно преклонного возраста. Они были одеты в костюмы, имитирующие советскую военную форму, пели песни военных лет, танцевали.

Оказалось, это целая группа поклонников российской культуры, которую возглавляет Цян Сяомань, они более 10 лет занимаются художественной самодеятельностью, связанной непосредственно с Россией, при том что даже не все бывали в РФ. Все участники – люди довольно преклонного возраста, что не мешает им задорно танцевать и петь народные песни на русском языке, которых в репертуаре группы более 100.

"Мы бы очень хотели спеть сегодня с молодыми российскими артистами, но не знаем, получится ли", — рассказала РИА Новости Цян Сяомань, добавив, что они часто выступают на мероприятиях в парках, на фестивалях, международных мероприятиях.

Из Москвы с любовью



Власти Москвы порадовали жителей Пекина не только красочным фестивалем на несколько дней, но также преподнесли в подарок одному из крупнейших парков китайской столицы – парку Чаоян — деревянную матрешку-беседку. В парке был открыт "Московский уголок".

"Сегодня в этом замечательном парке мы торжественно открываем подарок, который подготовило правительство Москвы, это дивная матрешка — детская беседка", — сказал Илья Кузьмин в ходе торжественной церемонии открытия "Московского уголка" в парке Чаоян.

Еще одним подарком от Москвы стала стена-раскраска, на которой изображены известные достопримечательности Москвы.

Кузьмин также сообщил, что в следующий раз "Дни Москвы" пройдут в Пекине в 2019 или 2020 году.