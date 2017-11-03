Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (378)

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он готов предстать перед испанским правосудием при условии, что оно будет "подлинным".

"Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия", — сказал он в пятницу в эфире телерадиокомпании RTBF.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в регионе. Премьер Испании Мариано Рахой отстранил от должностей членов правительства автономии, в том числе его главу Карлеса Пучдемона. Он также сообщил роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.