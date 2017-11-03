На северо-западе Ирана при нападении боевиков погибли восемь пограничников

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Восемь иранских пограничников погибли в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана в результате нападения боевиков, передает агентство Mehr.

Представитель провинции Западный Азербайджан сообщил агентству, что столкновения между иранскими пограничниками и террористическими группировками, действующими в этом регионе, продолжаются.

Действующие в этом регионе боевики PJAK проводят диверсии и теракты, жертвами которых становились представители иранских властей и мирные граждане. Тегеран неоднократно обвинял США и спецслужбы Запада в поддержке курдских сепаратистов, действующих на территории страны.