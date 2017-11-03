Горняки в Донецкой области Украины прекратили голодовку

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Объявившие голодовку под землей горняки украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области получили обещанные им зарплаты, прекратили голодовку и сейчас поднимаются на поверхность, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В понедельник Волынец заявил, что шахтеры госпредприятия отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам за три месяца. В пятницу Волынец сообщил, что 14-ти находившимся под землей горнякам до конца дня власти пообещали перечислить зарплаты, однако деньги они не получили и объявили голодовку.

"Около 18 часов (19.00 мск — ред.) шахтерам на телефоны начали приходить сообщения о зачислении средств на их лицевые счета, поэтому горняки прекратили голодовку и сейчас поднимаются на поверхность… Шахтерам перечислили зарплаты за август и сентябрь", — написал Волынец в Facebook, не указав общую сумму перечисленных средств.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.