Пучдемон намерен лично участвовать в выборах в Каталонии 21 декабря

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что готов лично участвовать в объявленных в регионе выборах 21 декабря.

"Мы хотим, чтобы эти выборы были проведены в как можно более нормальных условиях. Мы не знаем, как с находящимся в тюрьме правительством, эти выборы могут быть нейтральными, независимыми, нормальными", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF

При этом Пучдемон отметил, что лично готов участвовать в выборах. "Я могу участвовать в кампании, как и все, поскольку мы живем в глобализированном мире", — заявил экс-глава женералитета, отвечая на вопрос, намерен ли он участвовать в избирательной кампании, находясь в Брюсселе.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.