Трамп назвал полным позором решение суда об освобождении дезертира Бергдала

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал "полным позором" для страны решение суда не назначать тюремный срок за дезертирство сержанту ВС США Боуи Бергдалу.

Военный суд в Северной Каролине в пятницу объявил решение не отправлять в тюрьму сержанта Боуи Бергдала, который в 2009 году попал плен к талибам* в Афганистане после того, как самовольно покинул военную базу США. Суд посчитал, что военный уже получил наказание за содеянное, однако уволил из армии, лишил звания и снял с довольствия.

"Решение по (делу — ред.) Бергдала — это полный и совершенный позор для страны и наших военных", — написал Трамп в своем Twitter вскоре после объявления решения судьи.

Сержант Бергдал пропал без вести после того, как покинул американскую базу в афганской провинции Пактика 29 июня 2009 года. Вскоре стало известно, что он находится в плену у талибов*. В мае 2014 года было объявлено, что Бергдал после пяти лет заточения освобожден в обмен на пять командиров "Талибана"* и вернулся в США.

На прошлой неделе на слушаниях в военном суде в штате Северная Каролина адвокат Бергдала заявил, что его клиент признает себя виновным в дезертирстве и нарушении дисциплины в боевой обстановке. Обвинение просило для военного 14 лет тюрьмы.

Защита Бергдала ранее требовала приостановки процесса в связи с возможным влиянием на него негативных комментариев по поводу Бергдала со стороны президента США Дональда Трампа.

Дезертирство по законам США, может грозить пятилетним сроком лишения свободы, максимальное наказание за нарушение дисциплины предусматривает пожизненное заключение.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.