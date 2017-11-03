Спецпосланник США считает, что украинская армия находится в "хорошей форме"

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что армия Украины находится в "хорошей форме" и смогла восстановиться после 2014 года.

Отвечая на вопрос журналистов, принято ли решение в США о поставках оружия на Украину, Волкер отметил, что у него "нет ничего нового на этот счет".

При этом он сообщил, что "каждая страна имеет право на самозащиту". "Украина столкнулась с конфликтом на своей собственной территории", — сказал высокопоставленный американский дипломат.

Он подчеркнул, что "вооруженные силы Украины находятся в очень хорошей форме" и им удалось "восстановиться после 2014 года". В то же время он подчеркнул необходимость сфокусироваться на инициативе размещения миротворцев ООН на востоке Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.