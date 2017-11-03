В Донецкой области горняки объявили голодовку из-за задержания зарплат

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Горняки украинского госпредприятия "Мирноградуголь" (до 2017 года "Красноармейскуголь") в Донецкой области в пятницу объявили голодовку из-за того, что им так и не перечислили зарплаты, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В понедельник Волынец заявил, что шахтеры госпредприятия отказались добывать уголь, требуя выплаты долгов по зарплатам за три месяца. Ранее в пятницу он сказал, что горняки ожидают выплаты зарплат до конца дня, иначе объявят голодовку. По его данным, 14 горняков шахты "Родинская" на тот момент оставались под землей.

"С 17 часов (18.00 мск) горняки шахты "Родинская" объявили о начале голодовки. Шахтеры сегодня так и не получили деньги. Терпение лопнуло. Ребята прибегли к крайним мерам — голодовке", — написал Волынец в Facebook в пятницу вечером.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.