Волкер считает, что можно разрешить конфликт на Украине вместе с Россией

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпосланник США по Украине Курт Волкер считает, что есть возможность разрешить конфликт на Украине, взаимодействуя с российской стороной.

Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что России можно доверять в вопросе урегулирования украинского конфликта, Волкер сообщил, что речь идет не "о доверии или недоверии", а о том, можно ли сторонам договориться.

"Я считаю, что Россия серьезно изучает (различные) варианты. Это не значит, что они этому привержены, это не значит, что они приняли решение", — добавил американский дипломат, общаясь с небольшой группой журналистов.

По его мнению, РФ может заморозить конфликт, но в Москве знают, что затраты на это будут "очень высоки".

"Это продолжит цементировать еще более объединенную, более ориентированную на запад Украину. Это сохранит санкции в силе. Есть затраты на военную операцию. Есть вопрос репутации для России. Так что есть много "затрат", которые Россия несет. И я думаю, что они знают об этом. Они знают, что это (замораживание конфликта) — вариант не самый хороший, но вариант, и они могут это сделать", — полагает Волкер.

В то же время дипломат отметил, если РФ хочет "решить конфликт, то есть пути для достижения этого", в частности, вариант размещения миротворческой миссии ООН.

"И мы будем рады помочь. Мы хотим разрешения (конфликта). Это позиция госсекретаря США. И я считаю, что мы можем достичь согласия по этому вопросу с Россией. Если мы сможем предпринять верные шаги, то есть возможности", — подытожил Волкер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.