В убийстве студента в финском Миккели подозревают гражданина России

ХЕЛЬСИНКИ, 3 ноя — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве иностранного студента в финском городе Миккели является гражданином России, сообщает телеканал МТВ со ссылкой на социальные сети.

Полиция Восточной Финляндии расследует убийство, совершенное вечером в среду. Как предполагают в органах правопорядка, между двумя иностранными студентами произошел конфликт, в результате которого 20-летний мужчина ударил ножом своего оппонента, который от полученной раны скончался на месте. Подозреваемый задержан. По сообщению газеты Kouvolan Sanomat, речь идет о студентах Университета прикладных наук. Как уточняет издание, жертва, мужчина 1995 года рождения, является гражданином Вьетнама.

"Подозреваемый в совершении убийства является жителем России", — сообщает телеканал МТВ со ссылкой на социальные сети.

Полиция в пятницу сообщила, что задержанный в ходе допроса признался в совершении убийства. Расследование продолжается.

При этом в полиции не рассказали, из какой страны задержанный. "Гражданство не имеет отношения к истории. Гражданство не является причиной (преступления)", — отметил Юха Пауккунен, директор следственного отдела департамента полиции Восточной Финляндии.

Миккели — город в Восточной Финляндии, население около 55 тысяч человек, расположен в 300 километрах от Санкт-Петербурга и в 228 километрах от Хельсинки.