Климкин вызвал посла в Сербии после скандального интервью о России

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин вызвал посла Украины в Сербии Александра Олександровича на консультации после критики сербской стороны в адрес украинского дипломата.

Госсекретарь (замминистра) иностранных дел Сербии Ивица Тончев ранее назвал высказывания Олександровича недипломатическими и и не отвечающими роли посла "бесплодными попытками нарушить отношения Сербии и России". В частности, посол "в ряде скандальных интервью заявил, что Сербия не проводит самостоятельную внешнюю политику, а является инструментом в руках России". Кроме того, украинский дипломат заявил, что "Россия использует Сербию для уничтожения Европы". Тончев призвал МИД и правительство Украины, указать послу на недопустимость такого поведения в дальнейшем.

"Вызвал посла в Сербии Олександровича на консультации по соблюдению международного права", — написал Климкин в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что МИД Сербии якобы пригрозил высылкой послу Украины, однако, данное обстоятельство отсутствует в тексте заявления, опубликованного ведомством.