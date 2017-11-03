Волкер назвал ситуацию на Украине "горячей войной"

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпосланник США по Украине Курт Волкер сообщил, что ситуация на Украине является "горячей войной" и есть многочисленные нарушения режима прекращения огня.

"Мы наблюдаем много деятельности (по украинскому направлению), некоторая — позитивная. Позвольте мне начать с того, что это все еще горячая война, это активный конфликт. Около 10 тысяч человек были убиты, более 2 миллионов перемещенных лиц. Есть многочисленные нарушения режима превращения огня", — сказал Волкер небольшой группе журналистов.

Спецпредставитель США по Украине отметил, что США вовлечены в дипломатические усилия и призывают к имплементации минских соглашений.

По его словам, во многом имеющиеся проблемы и обвинения "идут по кругу". "Российская сторона говорит, что украинская сторона не выполняет политическую часть (минских соглашений)… Украинцы говорят, что "были бы рады выполнить это, если мы могли бы, но мы не можем, поскольку у нас нет доступа к территориям, нет перемирия, нет окончания насилия, территории оккупированы, как мы можем это сделать". И в дополнение — эти вещи очень тяжело провести через парламент на Украине, когда на вашей территории идет война, и не были предприняты шаги для ее завершения", — сообщил высокопоставленный американский дипломат.

Он рассказал, что США пытаются разрешить эту проблемы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается среди прочего в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.