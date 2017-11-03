Волкер заявил, что готов посетить Донбасс, когда там будет восстановлен мир

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что готов посетить непризнанные республики ДНР и ЛНР, как только в этих областях будет восстановлен мир и безопасность.

Отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге в пятницу, может ли он посетить в будущем ДНР и ЛНР, Волкер сообщил, что если удастся "достичь мира и безопасности" в этих областях, то он "хотел бы посетить Донбасс и Луганск", чтобы оценить лично ситуацию на месте.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.