США надеются на "детальный разговор" с Россией по миротворцам в Донбассе

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что надеется на "детальный разговор" с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в ноябре на тему миротворцев ООН в Донбассе.

"Надеюсь на детальный разговор об этом (о миротворцах в Донбассе — ред.) в ноябре с Сурковым", — сказал он группе журналистов, комментируя инициативу РФ по миротворцам ООН на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.