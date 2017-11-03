Лидер мусульман в Сербии потребовал автономии от Белграда

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Председатель Бошняцкого национального совета (BNV) Сулейман Углянин потребовал в пятницу от властей Сербии и ЕС организации выборов для создания органов власти и формирования территориальной автономии населенного мусульманами региона на юго-западе страны.

Углянин провел в пятницу пресс-конференцию в городе Нови-Пазар, мэром которого был с 2004 по 2008 годы. Муниципалитет Нови-Пазар на юго-западе Сербии вблизи административной линии с Косово и Метохией и границы с Черногорией является неформальным центром региона, который местные бошняки (славяне-мусульмане) называют Санджак. Компактно населяющее его и соседние муниципалитеты Сьеница, Тутин, Приеполе, Нова-Варош мусульмане уклонились от последних переписей населения, их число в Сербии примерно оценивается в 250-300 тысяч человек.

"Сербия и ЕС должны совместно утвердить дату проведения выборов в органы управления Санджака… Необходимо также утвердить сроки введения европейских сил безопасности и европейских органов правосудия в Санджаке, а также дату вывода сербской полиции, армии, спецслужб и сербских органов правосудия", — цитирует Сербское государственное агентство Танюг председателя нацсовета.

Углянин обвинил сербские органы власти и безопасности в крае в дискриминации бошняцкого населения.

Резкое выступление главы бошняцкого нацсовета и лидера Партии демократического действия (ПДД), родственной одноименной правящей партии в Боснии и Герцеговине, не прошло без внимания МВД Сербии.

"Граждане Сербии не должны беспокоиться, потому что Сулейман Углянин не может создать угрозу для безопасности граждан и стабильности страны", — заявила госсекретарь (замминистра) внутренних дел республики Биляна Попкович-Ивкович.

Сепаратистские настроения в Санджаке сдерживаются, помимо госорганов, разногласиями и борьбой за поддержку бошняков между ПДД Углянина и вышедшей из нее Социал-демократической партией (СДП) во главе с нынешним министром торговли и туризма Расимом Ляичем, занимающим с 2008 года различные министерские посты в правительстве Сербии.

Подогревавший ранее идею автономии Санджака бывший главный муфтий Мешихата исламской общины, а ныне политик Муамер Зукорлич также вошел по итогам парламентских выборов 2016 года в правящую коалицию и смягчил риторику в отношении официального Белграда.

C 1991 по 1995 год на территории Югославии произошел ряд кровопролитных этнических и религиозных конфликтов, которые привели к распаду страны. В основном югославские войны включали вооруженные конфликты между сербами с одной стороны и хорватами, боснийцами, албанцами с другой, за исключением хорватско-боснийского столкновения в Боснии и Герцеговине.