ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не помнит детали встречи со своим экс-советником Джорджем Пападопулосом, но в то же время назвал ее "очень важной".

"Я не многое помню об этой встрече. Она была очень важной. Но она состоялась давно, и я не помню о ней", — сказал Трамп журналистам президентского пула перед вылетом в азиатское турне.

Президент США вновь заверил, что у него не было никаких связей с Россией. "Ничего не было", — подчеркнул он.

Трамп также назвал "позором" то, что его противники продолжают раскручивать эту тему. Он предложил обратить внимание на Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на выборах в 2016 году. "Фактически она купила национальный комитет Демократической партии и украла выборы у Берни (Сандерса, который также претендовал на пост президента от демократов — ред.)", — отметил глава государства.

Экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается его сделка с правосудием.

Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого предположительно имелась "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, ему не платили зарплату и он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в минюсте США и в конгрессе.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".