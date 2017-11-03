ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не помнит детали встречи со своим экс-советником Джорджем Пападопулосом, но в то же время назвал ее "очень важной".
Президент США вновь заверил, что у него не было никаких связей с Россией. "Ничего не было", — подчеркнул он.
Трамп также назвал "позором" то, что его противники продолжают раскручивать эту тему. Он предложил обратить внимание на Хиллари Клинтон, которая была его соперницей на выборах в 2016 году. "Фактически она купила национальный комитет Демократической партии и украла выборы у Берни (Сандерса, который также претендовал на пост президента от демократов — ред.)", — отметил глава государства.
Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого предположительно имелась "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, ему не платили зарплату и он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз. Все действия Пападопулоса в Белом доме назвали его личной инициативой, которая не нашла поддержки в штабе Трампа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".