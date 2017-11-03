Железняк назвал провокацией призыв Порошенко к ракетчикам и артиллеристам

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Призыв президента Украины Петра Порошенко к артиллеристам и ракетчикам быть готовыми вернуться на линию разграничения в Донбассе является очередной провокацией Киева, заявил журналистам в пятницу член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия").

Ранее Порошенко заявил, что ракетные войска и артиллерия должны быть готовы в любой момент вернуться на линию разграничения в Донбассе и вступить в бой, если это понадобится.

"Призыв Порошенко к артиллеристам и ракетчикам Украины быть готовыми вернуться на линию разграничения на юго-востоке страны — это очередная провокация Киева и прямое подтверждение его агрессивных действий в отношении Донбасса", — сказал Железняк.

При этом он подчеркнул, что такие заявления наглядно демонстрируют полное игнорирование Порошенко минских соглашений, а также то, что у президента Украины нет намерения выполнять их впредь. "К сожалению, очевидно, что в ближайшее время не стоит ожидать здравых решений и ответственных шагов со стороны украинских властей", — заключил парламентарий.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.