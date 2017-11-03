Вашингтон заинтересовала инициатива Москвы по миротворцам в Донбассе

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал интересной инициативу России по размещению миротворческой миссии в Донбассе.

"Это интересная инициатива от России. Мы обсуждали это с Украиной, Францией Германией и Россией. Интересно, может ли эта инициатива дальше развиться", — сказал Волкер в пятницу журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.