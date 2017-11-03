СБУ уничтожила главную улику против сына Авакова, узнали СМИ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) уничтожила оригинал видеозаписи, фигурирующей в деле о коррупции при закупке рюкзаков для МВД Украины, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник.

Речь идет о видео со скрытой камеры из кабинета экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря, на котором он якобы обсуждал с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым закупку рюкзаков для сотрудников ведомства. СМИ предположили, что министерство закупило рюкзаки у фиктивной фирмы.

По утверждениям источников, близких к главе украинского МВД, тот уверен, что в суде дело, возбужденное Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против его сына развалится, так как обвинение основано главным образом на монтированном видео.

"А оригинала не существует. Его просто нет. СБУшники, когда видео вылезло в интернете, испугались и уничтожили как оригинал видео, так и камеру, на которую его записали", — сообщил один из источников издания.

Во вторник НАБУ сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Арсена Авакова, которого в среду отпустили под личное обязательство. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи.