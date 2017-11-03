В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли, трое получили ранения за минувшую неделю на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 27 октября по 2 ноября 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли четыре человека, из которых три военнослужащих. За этот же период в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения различной степени тяжести получили три человека", — сообщил представитель ведомства.

По данным аппарата омбудсмена, с начала года на территории ДНР из-за боевых действий погибли 247 человек, среди которых 218 ополченцев и один ребенок. Ранения получили 529 человек, среди которых 217 мирных жителей, в том числе 12 детей.

С начала конфликта на территории ДНР погибли 4536 человек, среди которых 75 детей, добавили в ведомстве.