Экс-члены женералитета смогут участвовать в выборах, заявили в Испании

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (376)

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017

МАДРИД, 3 ноя – РИА Новости. Задержанные бывшие члены женералитета (правительства) Каталонии смогут участвовать в досрочных выборах 21 декабря в парламент автономного сообщества, если до этого времени в отношении них не будет вынесен обвинительный приговор, заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Испании, министр культуры Иньиго Мендес де Виго.

"Пока нет окончательного решения, у всех остаются политические и гражданские права, чтобы выставлять свои кандидатуры на выборах", — сказал де Виго.

Он обратил внимание, что цель испанского правительства, применившего 155-ю статью конституции, что позволило ввести прямое правление центральных властей в Каталонии, и объявившего досрочные выборы, – "восстановить законность" и "конституционный порядок". "Правительство Каталонии должно быть правительством всех", — заявил министр.

На заседании в пятницу правительство Испании приняло ряд процедурных решений о проведении выборов 21 декабря.

В четверг судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.