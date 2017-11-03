В Германии полиция провела обыски в штаб-квартире ритейл-гиганта Metro AG

БЕРЛИН, 3 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Сотрудники полиции и прокуратуры ФРГ провели обыски в центральном офисе немецкого ритейл-гиганта Metro AG, заявил в пятницу РИА Новости представитель компании.

"Сегодня в первой половине дня полиция и прокуратура провели обыски в помещениях Metro AG. Мы в полной мере сотрудничаем со следственными органами", — заявил он.

По данным журнала Spiegel, прокуратура подозревает руководство компании в операциях с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации.

В феврале 2016 года председатель наблюдательного совета компании Юрген Штайнеманн вскоре после назначения на эту должность приобрел акции Metro AG на общую сумму около одного миллиона евро.

В конце марта того же года в результате изменений в структуре компании стоимость акций резко возросла. По данным журнала, за один вечер Штайнеманн стал богаче примерно на 170 тысяч евро. Кроме того, как сообщил Spiegel, незадолго до скачка стоимости еще один из членов правления Metro AG также приобрел акции.

"К тому моменту, когда господин Штайнеманн и еще один член правления приобрели акции, никакой инсайдерской информации не было", — подчеркнул на этот счет собеседник агентства.